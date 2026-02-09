Sociale cosa è emerso dal convegno sulla rieducazione dei ragazzi di Nisida

Il convegno sulla rieducazione dei giovani a Nisida si è svolto ieri a Napoli. I partecipanti, tra avvocati, magistrati, psicologi e rappresentanti di enti del terzo settore, hanno condiviso idee e esperienze sul progetto di riabilitazione. La psicoterapeuta Rosetta Cappelluccio ha presentato il suo lavoro con la Dialectical Behavior Therapy, portando in aula i risultati del metodo pilota applicato nell’istituto minorile. Un'occasione per confrontarsi sui progressi e le sfide del sistema di recupero dei ragazzi in carcere

E’ stato un confronto aperto, interessante ed emozionante quello che si è tenuto il 6 febbraio a Napoli, nei saloni di Palazzo Ischitella, un dialogo tra avvocati, magistrati, psicologi ed Enti del terzo Settore, riuniti nel Convegno “Nisida oltre le mura” organizzato dalla fondazione I Figli degli Altri, guidata dalla psicoterapeuta Rosetta Cappelluccio, che ha presentato il progetto, pilota in Italia, sulla Dialectical Behavior Therapy ( Dbt ) da lei condotto nell’Istituto penitenziario minorile di Nisida. “Nisida dentro e fuori le mura è un titolo che non ho scelto a caso – sottolinea Rosetta Cappelluccio, significa superare lo stigma che esiste, significa insegnare ai detenuti a prendere consapevolezza delle loro emozioni, vuol dire spiegare loro che esiste una memoria emotiva, che esiste una competenza, che deve esserci anche in un sito come il carcere, che è un luogo dove il disagio non è solo comportamentale ma anche relazionale e neurobiologico” A Nisida la Fondazione della dottoressa Cappelluccio, insieme al suo team di psicologi è entrata, la scorsa primavera, in punta di piedi con un progetto, che sarà presto duplicato in 4 paesi dell’Unione Europea, e che ha insegnato ai ragazzi a gestire la rabbia e l’aggressività.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Nisida oltre le mura

A Nisida si tiene la prima italiana di un progetto speciale per aiutare i giovani in difficoltà.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Nisida oltre le mura

Argomenti discussi: Anche in FVG la Farmacia dei Servizi è ufficialmente un presidio sociale indispensabile per il territorio; Emilia-Romagna al top per beni confiscati alle mafie e rimessi a disposizione della società/VIDEO; Klimahouse 2026: tra sostenibilità edilizia e responsabilità sociale; Spettacolo: previdenza, ammortizzatori e diritti.

Semplificazione, flessibilità, competitività. Cosa è emerso dall’Annual Meeting di ConnactLo sviluppo digitale è una condizione essenziale per la crescita economica e per l’inclusione sociale in ogni Paese europeo. Tuttavia, il settore delle telecomunicazioni in Europa sta attraversando u ... formiche.net

Askatasuna: cosa è successo davvero? La ricostruzione e i video ineditiLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Quali strumenti per andare in pensione nel 2026 Pensione di vecchiaia, anticipata ordinaria, anticipata contributiva, di vecchiaia contributiva e APE Sociale: cosa cambia ITAL UIL Toscana offre facebook