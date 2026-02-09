Sociale cosa è emerso dal convegno sulla rieducazione dei ragazzi di Nisida

Da ildenaro.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il convegno sulla rieducazione dei giovani a Nisida si è svolto ieri a Napoli. I partecipanti, tra avvocati, magistrati, psicologi e rappresentanti di enti del terzo settore, hanno condiviso idee e esperienze sul progetto di riabilitazione. La psicoterapeuta Rosetta Cappelluccio ha presentato il suo lavoro con la Dialectical Behavior Therapy, portando in aula i risultati del metodo pilota applicato nell’istituto minorile. Un'occasione per confrontarsi sui progressi e le sfide del sistema di recupero dei ragazzi in carcere

E’ stato un confronto aperto, interessante ed emozionante quello che si è tenuto il 6 febbraio a Napoli, nei saloni di Palazzo Ischitella, un dialogo tra avvocati, magistrati, psicologi ed Enti del terzo Settore, riuniti nel Convegno “Nisida oltre le mura” organizzato dalla fondazione I Figli degli Altri, guidata dalla psicoterapeuta Rosetta Cappelluccio, che ha presentato il progetto, pilota in Italia, sulla Dialectical Behavior Therapy ( Dbt ) da lei condotto nell’Istituto penitenziario minorile di Nisida. “Nisida dentro e fuori le mura è un titolo che non ho scelto a caso – sottolinea Rosetta Cappelluccio, significa superare lo stigma che esiste, significa insegnare ai detenuti a prendere consapevolezza delle loro emozioni, vuol dire spiegare loro che esiste una memoria emotiva, che esiste una competenza, che deve esserci anche in un sito come il carcere, che è un luogo dove il disagio non è solo comportamentale ma anche relazionale e neurobiologico” A Nisida la Fondazione della dottoressa Cappelluccio, insieme al suo team di psicologi è entrata, la scorsa primavera, in punta di piedi con un progetto, che sarà presto duplicato in 4 paesi dell’Unione Europea, e che ha insegnato ai ragazzi a gestire la rabbia e l’aggressività.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Nisida oltre le mura

L’Isola dei Famosi rischia di saltare, cosa è emerso

Sociale, a Nisida la prima italiana di un progetto di prevenzione e cura del disagio giovanile

A Nisida si tiene la prima italiana di un progetto speciale per aiutare i giovani in difficoltà.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Nisida oltre le mura

Argomenti discussi: Anche in FVG la Farmacia dei Servizi è ufficialmente un presidio sociale indispensabile per il territorio; Emilia-Romagna al top per beni confiscati alle mafie e rimessi a disposizione della società/VIDEO; Klimahouse 2026: tra sostenibilità edilizia e responsabilità sociale; Spettacolo: previdenza, ammortizzatori e diritti.

sociale cosa è emersoSemplificazione, flessibilità, competitività. Cosa è emerso dall’Annual Meeting di ConnactLo sviluppo digitale è una condizione essenziale per la crescita economica e per l’inclusione sociale in ogni Paese europeo. Tuttavia, il settore delle telecomunicazioni in Europa sta attraversando u ... formiche.net

sociale cosa è emersoAskatasuna: cosa è successo davvero? La ricostruzione e i video ineditiLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.