Snowboard oggi Olimpiadi 2026 | orari 9 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi entra nel vivo lo spettacolo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra le discipline in programma, lo snowboard si prepara a regalare emozioni. Gli atleti italiani sono già in pista e pronti a sfidare il cronometro e gli avversari. Gli orari delle gare sono stati annunciati e gli appassionati possono seguire tutto in tv o in streaming. La giornata promette tante emozioni e, sicuramente, qualche sorpresa.

Entrano nel vivo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra le tante specialità in scena in questi giorni non può di certo mancare lo snowboard. Dopo la finale del Big Air maschile, e quella del PGS sia uomini che donne ieri, oggi spazio al Big Air al femminile. Ieri ci sono state le qualifiche, che hanno visto purtroppo essere eliminata la nostra Marilù Poluzzi. Non mancherà però lo spettacolo: Mia Brookes, Mari Fukada, Anna Gasser, grandi stelle a caccia del titolo a Cinque Cerchi. Come vedere lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina in tv e streaming? La diretta tv sarà disponibile in chiaro su Rai Sport dalle 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi si assegnano le prime medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e l'Italia spera di portare a casa qualche risultato importante.

Oggi gli appassionati di snowboard aspettano con trepidazione la gara più importante delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

