La classifica dello smog nel 2025 sorprende: Palermo si piazza prima con ben 89 giorni fuori legge, lasciando Milano al secondo posto e Napoli in terza posizione. La Pianura Padana resta la zona più inquinata del Paese, ma questa volta i numeri fanno riflettere, evidenziando che il problema dell’inquinamento si estende anche al Sud.

È ormai da molto tempo che la Pianura Padana si conferma la zona più inquinata d’Italia, e non solo per una questione di conformazione geografica. La classifica del 2025, però, ribalta completamente questa visione: in cima alla classifica delle città più inquinate del Paese non c’è Milano, Torino o Verona ma Palermo. Secondo il rapporto Mal’Aria di città 2026 di Legambiente, che fotografa la qualità dell’aria nei capoluoghi italiani, la centralina di via Belgio del capoluogo siciliano ha registrato 89 giorni oltre il limite di legge per il PM10, più del doppio dei 35 consentiti dalla normativa vigente: un risultato che porta Palermo in testa alla graduatoria nazionale degli sforamenti, davanti a città storicamente problematiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Smog, la classifica 2025 sorprende tutti: Palermo è prima con 89 giorni fuorilegge, Milano “solo” seconda, Napoli terza

La qualità dell’aria in Italia migliora, ma non abbastanza.

In Italia, il problema dell’inquinamento dell’aria si riduce, ma i risultati sono ancora lontani da una svolta definitiva.

