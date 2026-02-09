SmartCityLab il regno delle startup | Dieci idee dagli occhiali antismog ai trasporti degli anziani per le visite

A Milano, nello Scalo Roman a, è stato aperto ufficialmente SmartCityLab, il nuovo spazio dedicato alle startup innovative. Situato in via Ripamonti 88, di fronte al Villaggio Olimpico, ha aperto i battenti lo scorso 22 luglio. Il sindaco Giuseppe Sala e l’assessora Alessia Cappello hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione. Ora, il laboratorio si propone come un luogo dove nascono idee nuove, come gli occhiali antismog o i sistemi di trasporto dedicati agli anziani per le visite mediche. La piazza si riempie

Milano, 9 febbraio 2026 – Si chiama SmartCityLab Milano, è in via Ripamonti 88, praticamente di fronte al Villaggio olimpico nello Scalo Roman a, ed è stato inaugurato lo scorso 22 luglio dal sindaco Giuseppe Sala e dall’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello. È uno spazio moderno e innovativo di cui parliamo con Laura Prinzi, senior manager PwC Italia e general manager della nuova struttura. Quali sono i soggetti che hanno fatto nascere lo SmartCityLab Milano? “SmartCityLab Milano è frutto di un accordo di programma tra Comune e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo spazio è gestito da un network di imprese guidate da PwC Italia e costituito anche da LifeGate Way, LifeGate, LhubUnderdogs, Webgenesys e Designtech”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

