Slittino Italia protagonista nella terza prova del doppio maschile Rieder Kainzwaldner davanti a tutti

Questa mattina gli italiani Rieder e Kainzwaldner hanno aperto bene la terza prova del doppio maschile a Milano Cortina 2026. Con una buona performance, si sono piazzati in testa alla classifica, portando avanti le speranze azzurre per le prossime gare.

Inizia nel migliore dei modi la seconda tranche di prove per gli equipaggi azzurri del doppio. Oggi, infatti, si è partiti con la terza prova della gara di slittino doppio maschile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, l'Italia ha impressionato. Il miglior tempo della terza prova, infatti, porta la firma di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner in 52.634 con un margine di vantaggio di 20 millesimi sugli statunitensi Zachary Di Gregorio e Sean Hollander che hanno fermato i cronometri sul 52.654, mentre al terzo posto troviamo Ivan Nagler e Fabian Malleier in 52.

