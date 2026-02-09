‘Skyscraper Live’ | Alex Honnold racconta del docufilm di cui è protagonista

Questa settimana su Netflix arriva “Skyscraper Live”, un docufilm che mostra l’ultima sfida di Alex Honnold. Il famoso scalatore, noto per le sue imprese estreme, si mette alla prova in un’impresa che ha lasciato tutti senza fiato. Il film ripercorre i momenti più intensi di questa nuova avventura, tra rischi e emozioni forti. Gli appassionati di adrenalina non possono perderselo.

C’è un film assolutamente imperdibile su Netflix dal titolo Skyscraper Live, che vede l’agghiacciante ultima impresa di Alex Honnold. Il famoso arrampicatore ha fatto stare il mondo con il fiato sospeso in tutte le sue imprese più estreme. L’abbiamo conosciuto qualche anno fa con un film National Geographic che ha vinto il premio Oscar per il Miglior documentario, dal titolo Free Solo. Passando gli anni ma Honnold continua a dimostrare la forza della determinazione, del coraggio e del talento sportivo. L’ultima fatica di Alex Honnold e il bassissimo budget. Il famoso scalatore Alex Honnold ha fatto la storia questo fine settimana, scalando il grattacielo Taipei 101, alto 510 metri, e completando la più alta scalata in free solo di una struttura urbana della storia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Alex Honnold, noto per le sue imprese di arrampicata, ha recentemente raggiunto un risultato straordinario affrontando la scalata di un grattacielo a Taipei.

Alla fine Alex Honnold è riuscito a scalare slegato il grattacielo di oltre 500 metri a Taipei x.com