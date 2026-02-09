Sky Tg24 Economia la puntata del 09.022026

La giornata del 9 febbraio 2026 si è aperta con notizie diverse tra loro. A Brindisi, un tentativo di furto di un furgone portavalori si è concluso senza successo, con i criminali che sono scappati senza bottino. Dall’altra parte del Mediterraneo, a Tripoli, un palazzo è crollato provocando almeno quindici morti. La paura e il dolore sono arrivati a entrambi i fronti in poche ore.

La cronaca del 9 febbraio 2026 è segnata da eventi che spaziano dal mondo della criminalità, con un fallito assalto a un furgone portavalori a Brindisi, a una grave tragedia in Libano, dove un crollo di un palazzo a Tripoli ha causato almeno quindici vittime. Parallelamente, l'attenzione si concentra su inchieste di lavoro che evidenziano condizioni di sfruttamento dei rider, e su iniziative culturali come il carnevale storico di Samugheo in Sardegna. Sul fronte internazionale, l'organizzazione Reporter Senza Frontiere (Rsf) lancia un allarme sulla salute di un detenuto. A Brindisi, un tentativo di assalto a un furgone portavalori è fallito nel pomeriggio di oggi.

