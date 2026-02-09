sketches of the world al teatro del lido sabato 14 febbraio

Sabato 14 febbraio il Teatro del Lido si riempirà di musica con Antonio Forcione, che suonerà la sua chitarra acustica. L’artista porterà il pubblico in un viaggio tra i suoni del Mediterraneo, dell’Africa, di Cuba e dell’Europa. L’appuntamento è alle 19: un concerto che promette di far scoprire ritmi e atmosfere di terre lontane, attraverso le note di Forcione.

SKETCHES OF THE WORLD interprete Antonio Forcione – chitarra acustica In concerto ritmi e panorami sonori dal Mediterraneo all’Africa, da Cuba all’Europa Sabato 14 febbraio ore 19 @Teatro del Lido Sketches of the world è il concerto di Antonio Forcione live al Teatro del Lido sabato 14 febbraio alle 19, un viaggio musicale personale, attraverso luoghi e culture che hanno ispirato le sue composizioni attraverso culture, ritmi e panorami sonori che hanno ispirato le sue composizioni, dal Mediterraneo all’Africa, da Cuba all’Europa. Ogni brano è una “cartolina sonora”: dalle notti flamenche in Andalusia al ritmo pulsante di Cuba, dai battiti ancestrali dell’Africa alle danze ipnotiche del Sud Italia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

San Valentino al Teatro Lido di Ostia Sabato 14 febbraio | ore 19 Il 14 febbraio si festeggia l’amore… io lo faccio a modo mio: con una chitarra e un viaggio intorno al mondo. SKETCHES OF THE WORLD è un concerto intimo, fatto di storie, luoghi e incontri: da facebook