skeleton valentina margaglio arretra nella seconda prova cronometrata alle olimpiadi

Nella seconda prova cronometrata dello skeleton femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, arretra Valentina Margaglio, che dopo la quinta piazza della prima run, si attesta invece in 13ma posizione, mentre Alessandra Fumagalli conferma il 16° posto della discesa precedente. Il miglior tempo è della tedesca Jacqueline Pfeifer, con un crono più alto rispetto alla prima run, svettando in 57.73, ed andando a precedere questa volta la britannica Tabitha Stoecker, che l’aveva beffata per 0.02 in precedenza e che questa volta deve accodarsi alla rivale per 0.07. Risale l’ austriaca Janine Flock, che da settima diventa terza pagando un gap di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

