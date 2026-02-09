Sinner tra tennis e sci | Rischio diverso ora più cautela in pista Riflessioni su velocità e infortuni

Jannik Sinner torna a parlare di sport. Dopo la semifinale all’Australian Open, il tennista si è soffermato sulle differenze tra tennis e sci. Ora preferisce muoversi con più cautela sulle piste, temendo infortuni. Riconosce che i rischi sono diversi, ma la voglia di evitare problemi lo porta a scegliere la prudenza.

Jannik Sinner, reduce dalla semifinale all’Australian Open, riflette sul suo approccio allo sport e sulla diversa pressione tra tennis e sci, rivelando una prudenza crescente nelle sue attività sciistiche per evitare infortuni. Il campione altoatesino ha espresso il desiderio di ritrovare la velocità che sente mancare, mentre pianifica il suo ritorno in campo a Monaco prima dei tornei nordamericani di Indian Wells e Miami, sollevando interrogativi sulla sua partecipazione al torneo di Doha. L’intervista offre uno sguardo intimo sulle priorità e le riflessioni di Sinner, che si confronta con le dinamiche di due discipline sportive profondamente diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sinner Jannik

Jannik Sinner ha commentato la sua recente partita a Roma, riconoscendo le difficoltà incontrate nel confronto con un amico, che ha reso il match più complesso del previsto.

