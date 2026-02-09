Simonetti timori confermati | ecco le sue condizioni

Da anteprima24.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simonetti ha subito un trauma al ginocchio durante la partita contro l’AZ Picerno il 6 febbraio. La società Benevento Calcio ha confermato le preoccupazioni e ha reso noto che le sue condizioni restano delicate. Al momento, il giocatore dovrà osservare un periodo di riposo e trattamenti specifici per valutare il futuro.

Tempo di lettura: < 1 minuto La società Benevento Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato il 6 febbraio 2026 durante la gara Benevento-AZ Picerno, il calciatore  Pier Luigi Simonetti  ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore sarà pertanto sottoposto a intervento chirurgico, le cui modalità verranno definite nei prossimi giorni.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

simonetti timori confermati ecco le sue condizioni

© Anteprima24.it - Simonetti, timori confermati: ecco le sue condizioni

Approfondimenti su Benevento Calcio

Rush, sospiro di sollievo per per l’ex Juve: dimesso dall’ospedale! Ecco le sue condizioni e le ultime

L'ex calciatore Ian Rush è stato dimesso dall'ospedale, segnando un miglioramento delle sue condizioni di salute.

Infortunati Cagliari, come sta Folorunsho? Ecco gli aggiornamenti e le ultime sulle sue condizioni

Ecco gli aggiornamenti sulle condizioni di Michael Folorunsho, tra gli infortunati del Cagliari.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.