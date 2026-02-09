Simonetti timori confermati | ecco le sue condizioni

Simonetti ha subito un trauma al ginocchio durante la partita contro l’AZ Picerno il 6 febbraio. La società Benevento Calcio ha confermato le preoccupazioni e ha reso noto che le sue condizioni restano delicate. Al momento, il giocatore dovrà osservare un periodo di riposo e trattamenti specifici per valutare il futuro.

Tempo di lettura: < 1 minuto La società Benevento Calcio comunica che, a seguito dell'infortunio riportato il 6 febbraio 2026 durante la gara Benevento-AZ Picerno, il calciatore Pier Luigi Simonetti ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore sarà pertanto sottoposto a intervento chirurgico, le cui modalità verranno definite nei prossimi giorni.

