Lucca, 9 febbraio 2026 – “Quel tratto della via Romana ad Antraccoli è troppo buio e le strisce pedonali di notte quasi non si vedono, da lontano. C’è un bar e molti attraversano rischiando appunto la vita. E’ già il seconda vittima in due anni.“. Dolore e sconcerto in città per la tragica fine di Simonetta Massoni, la pensionata lucchese di 71 anni travolta e uccisa sabato sera verso le 19.30 da un furgoncino, mentre attraversava la strada sotto la pioggia insieme a un’amica di 66 anni, rimasta ferita in modo grave. Simonetta Massoni è deceduta sulo colpo, l’amica ha riportato fratture al femore e alle costole e lesioni della milza, ma sarebbe fuori pericolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Simonetta morta investita sulla strada delle polemiche. “Tratto buio e pericoloso”

