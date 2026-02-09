Simboli identici ai quattro angoli del mondo | l’incredibile scoperta di un ricercatore indipendente

Un ricercatore indipendente ha scoperto simboli identici ai quattro angoli del mondo. La sua scoperta mette in discussione alcune convinzioni sulla storia ufficiale e riaccende il dibattito su civiltà antiche ancora sconosciute. La comunità scientifica osserva con attenzione questa novità, che potrebbe cambiare qualcosa negli studi sull’origine dell’umanità.

Per decenni l’idea di una civiltà avanzata precedente alla storia ufficiale è stata relegata ai margini dell’archeologia fino a sfociare, spesso, nella categorie delle teorie più bizzarre, alla pari del terrapiattismo o quasi. Oggi, però, torna al centro del dibattito grazie alla tesi del ricercatore indipendente Matthew LaCroix, che sostiene di aver individuato le tracce di una cultura globale risalente a 38-40 mila anni fa, capace di trasmettere conoscenze attraverso simboli, geometrie e architetture monumentali. Cosa sappiamo Un linguaggio inciso nella roccia. Secondo LaCroix, simboli ricorrenti come forme a ‘T’ giganti, piramidi a gradoni, incavi su tre livelli e figure leonine compaiono in siti lontanissimi tra loro, dall’Anatolia al Sud America, dall’Africa all’Asia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

