Sicurezza Comitato ordine pubblico istituisce altre due ‘zone rosse’

Due nuove zone rosse sono state istituite oggi a Napoli. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Michele Di Bari, ha deciso di rafforzare la sicurezza nella città. Due aree considerate a rischio sono state dichiarate zone rosse e sottoposte a controlli più stringenti. La decisione arriva dopo una riunione durata diverse ore, durante la quale sono stati analizzati i recenti episodi di violenza e criminalità. Le autorità vogliono prevenire eventuali incidenti e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Tempo di lettura: 4 minuti Due "zone rosse" sono state istituite dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuto nel pomeriggio di oggi. La prima "zona rossa" sarà attiva nel quartiere napoletano di Chiaia mentre la seconda a Torre Annunziata. Al comitato era presente anche il sindaco del comune oplontino. Nel corso del comitato si è fatto il punto della situazione anche per i comuni di Afragola e di Arzano (presente il sindaco Aruta). Per questi due comuni dell'area nord di Napoli sono stati decisi specifici servizi di controllo.

