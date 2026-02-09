Sicilia e Marocco nuovo ponte commerciale | accordo triennale per imprese e investimenti

La Sicilia e il Marocco rafforzano i legami economici con un nuovo accordo triennale. La Camera di Commercio di Palermo Enna e la Regione di Marrakech-Safi siglano un'intesa per aumentare gli scambi commerciali e attrarre investimenti tra le imprese dei due territori. La firma segna l’avvio di una collaborazione più stretta, con obiettivi chiari e concrete opportunità di crescita per entrambe le parti.

Un nuovo ponte commerciale si sta costruendo tra la Sicilia e il Marocco. La Camera di Commercio di Palermo Enna e la Regione di Marrakech-Safi hanno gettato le basi per un accordo di partenariato triennale, volto a intensificare gli scambi economici e a favorire gli investimenti reciproci tra le imprese dei due territori. L’iniziativa, annunciata il 9 febbraio 2026, mira a sostenere le piccole e medie imprese e le startup, offrendo strumenti di facilitazione e accompagnamento nell’internazionalizzazione. L’accordo, che si concretizzerà in una convenzione quadro di cooperazione, nasce dalla volontà di rafforzare la storica relazione di amicizia tra Italia e Regno del Marocco, e di tradurre in opportunità concrete per le imprese il potenziale di collaborazione tra le due regioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sicilia Marocco

Ultime notizie su Sicilia Marocco

