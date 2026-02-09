Sicilia e Marocco nuovo ponte commerciale | accordo triennale per imprese e investimenti

Da ameve.eu 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sicilia e il Marocco rafforzano i legami economici con un nuovo accordo triennale. La Camera di Commercio di Palermo Enna e la Regione di Marrakech-Safi siglano un'intesa per aumentare gli scambi commerciali e attrarre investimenti tra le imprese dei due territori. La firma segna l’avvio di una collaborazione più stretta, con obiettivi chiari e concrete opportunità di crescita per entrambe le parti.

Un nuovo ponte commerciale si sta costruendo tra la Sicilia e il Marocco. La Camera di Commercio di Palermo Enna e la Regione di Marrakech-Safi hanno gettato le basi per un accordo di partenariato triennale, volto a intensificare gli scambi economici e a favorire gli investimenti reciproci tra le imprese dei due territori. L’iniziativa, annunciata il 9 febbraio 2026, mira a sostenere le piccole e medie imprese e le startup, offrendo strumenti di facilitazione e accompagnamento nell’internazionalizzazione. L’accordo, che si concretizzerà in una convenzione quadro di cooperazione, nasce dalla volontà di rafforzare la storica relazione di amicizia tra Italia e Regno del Marocco, e di tradurre in opportunità concrete per le imprese il potenziale di collaborazione tra le due regioni.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Sicilia Marocco

Ibg celebra 35 anni: investimenti per circa 70 mln e nuovo Piano Industriale triennale

Ibg celebra 35 anni di attività con un investimento di circa 70 milioni di euro e un nuovo Piano Industriale triennale.

Inter, siglato un nuovo accordo: intesa triennale con BUD

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sicilia Marocco

Argomenti discussi: 5 idee per una vacanzetta al caldo a febbraio, senza andare troppo lontano e senza spendere un botto; Ieri Cristian La Grassa, oggi Pietro Tranchina: tracce di Palermo alle Olimpiadi invernali; Imprese, gettate le basi per partenariato tra Camera di Commercio Palermo Enna e Regione di Marrakech-Safi; Maltempo estremo in Marocco: fiume Loukkos straripa, evacuati villaggi e scuole chiuse. Il video.

sicilia e marocco nuovoSicilia e Marcco sempre più vicine: verso un partenariato tra la Camera di commercio e la regione di Marrakech-SafiAlbanese: Collaborazione per supporto alle imprese siciliane e marocchine interessate a insediarsi o ad esportare in Marocco e in Sicilia, ma anche formazione ed expertise ... palermotoday.it

Nuovo record per la posa di cavi sottomarini, Terna raggiunge i 2.150 metri di profondità tra Sicilia e SardegnaTerna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, ha stabilito un nuovo record mondiale nel corso della posa del primo tratto del Ramo Ovest del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto ... corriere.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.