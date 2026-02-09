Sicilia e Marcco sempre più vicine | verso un partenariato tra la Camera di commercio e la regione di Marrakech-Safi

Da palermotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sicilia si avvicina sempre più al Marocco. Le due realtà stanno per siglare un nuovo accordo tra la Camera di commercio siciliana e la regione di Marrakech-Safi. L’obiettivo è rafforzare i legami economici e commerciali tra i due territori, ormai consolidati da anni di amicizia. Nei prossimi giorni, i rappresentanti delle istituzioni si incontreranno per mettere nero su bianco questa nuova collaborazione.

Sicilia e Marocco sempre più vicini nel solco della storica e profonda relazione di amicizia che esiste da sempre tra Italia e Regno del Marocco. Il presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, Alessandro Albanese, e la console generale del Regno del Marocco a Palermo, Maryem Nassif, nei.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Sicilia Marocco

Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno, 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio: la situazione attuale

Nel 2025, la Camera di Commercio di Livorno ha registrato 1.

La manovra cambia ancora: la nuova rottamazione, le pensioni, commercio delle armi, le case più vicine ai cimiteri. Tutte le novità

Le ultime novità in campo legislativo portano cambiamenti significativi: dalla nuova rottamazione quinquies, alle modifiche sulle pensioni, fino alle normative sul commercio di armi e le abitazioni prossime ai cimiteri.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sicilia Marocco

Argomenti discussi: Ciclone Harry sulla Sicilia, Marco Falcone fa aprire le porte di Strasburgo al Fondo di solidarietà; Dalle onde sulla costa orientale alla frana di Niscemi, voci dalla Sicilia ferita: Siamo soli da sempre; Marco Bettali alla ricerca del vero Alcibiade; WIZZ AIR E SAVE CONNETTONO DI NUOVO VENEZIA E LA SICILIA: ECCO IL NUOVO VOLO DIRETTO PER PALERMO.

sicilia e marcco sempreSicilia e Marcco sempre più vicine: verso un partenariato tra la Camera di commercio e la regione di Marrakech-SafiAlbanese: Collaborazione per supporto alle imprese siciliane e marocchine interessate a insediarsi o ad esportare in Marocco e in Sicilia, ma anche formazione ed expertise ... palermotoday.it

Sicilia e Sardegna, nel futuro siccità sempre più frequenteIl cambiamento climatico ha aumentato le probabilità di siccità in Sardegna e Sicilia del 50%. E la situazione è destinata a peggiorare. E’ la conclusione cui arriva uno studio di World Weather ... ilsole24ore.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.