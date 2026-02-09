Siaf supporta Libera Terra con l’acquisto delle arance della legalità

Quasi cinquemila chili di arance sono stati venduti per sostenere Libera Terra. L’azienda Siaf ha deciso di comprare la merce per aiutare l’associazione che lotta contro la mafia in Italia. La vendita si è conclusa con un grande gesto di solidarietà, coinvolgendo molte persone che credono in un cambiamento reale.

Quasi cinquemila chili di arance acquistati per supportare una delle associazioni maggiormente attive in Italia nella lotta alla mafia. Dopo l'ottimo riscontro dei mesi precedenti Siaf - Servizi Integrati Area Fiorentina ha infatti deciso di dare seguito al progetto "Arance della legalità".

