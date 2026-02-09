Si è spenta Patrizia De Blanck la Contessa dei reality

Patrizia De Blanck, la Contessa dei reality, si è spenta all’età di 85 anni, a pochi mesi dal suo 86° compleanno. La sua morte lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano. La Contessa era diventata famosa grazie alla sua presenza nei reality e in diverse trasmissioni televisive. La notizia ha fatto subito il giro dei social e dei programmi TV, dove era molto conosciuta e amata.

Si è spenta all'età di 85 anni, a pochi mesi dal suo 86° compleanno, Patrizia De Blanck, nota figura del mondo televisivo italiano. La sua carriera iniziò nel 1958 come valletta de Il Musichiere, ma la sua popolarità esplose negli anni 2000, quando partecipò come opinionista a numerose trasmissioni, tra cui la prima edizione de L'Isola dei Famosi del 2003, dove la figlia Giada partecipò come naufraga. Nel corso degli anni, Patrizia De Blanck prese parte anche come concorrente a diversi reality show, da Il Ristorante a L'Isola dei Famosi, fino al Grande Fratello Vip. Personaggio spesso discusso per il suo carattere schietto, i modi rudi e i frequenti "vaffa", la Contessa non smise mai di far parlare di sé. Ad annunciare la morte di Patrizia De Blanck è stata la figlia Giada con un post su Instagram. La contessa, icona irriverente del gossip e della tv, si è spenta a 85 anni a Roma, dopo una lunga battaglia contro una malattia.

