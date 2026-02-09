Si è dimesso lascia il governo Per Meloni addio improvviso

Nel tardo pomeriggio, la notizia si diffonde rapidamente nel Palazzo: il governo cambia volto inaspettatamente. Meloni si dimette, lasciando il suo incarico senza preavviso e senza spiegazioni ufficiali. I corridoi si svuotano di colpo, mentre la sorpresa prende il sopravvento tra chi lavora dentro le mura del potere. La decisione arriva come un fulmine a ciel sereno, lasciando tutti a chiedersi cosa succederà ora.

Nel Palazzo, certe notizie arrivano così: senza preavviso, nel tardo pomeriggio, e in pochi minuti cambiano l’aria nei corridoi. Un incarico che si lascia, una porta che si chiude, un’altra che si apre lontano da Roma. E intanto, inevitabile, parte il tam tam: perché proprio adesso? E che effetto avrà sugli equilibri? La data è quella di lunedì 9 febbraio 2026. E la sorpresa, questa volta, non ha a che fare con scosse interne o frizioni di maggioranza. Dietro c’è piuttosto un passaggio di carriera che sposta il baricentro fuori dai confini italiani, verso un ruolo internazionale destinato a pesare parecchio nei rapporti con l’altra sponda dell’Atlantico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Enzo Maresca si è dimesso dall'incarico di allenatore del Chelsea, dopo 18 mesi alla guida della squadra.

