Il governo di Keir Starmer attraversa un momento difficile. Questa mattina, Tim Allan, il direttore delle comunicazioni del premier, ha annunciato le sue dimissioni. La notizia arriva in un momento di grande incertezza politica, mentre ormai si parla di un vero e proprio caos ai vertici di Downing Street.

Il governo di Keir Starmer registra un nuovo cambio ai vertici di Downing Street. Tim Allan, direttore delle comunicazioni del primo ministro, ha rassegnato le dimissioni. L’uscita avviene mentre continua a far discutere il caso legato alla nomina di Peter Mandelson e alle informazioni riemerse in merito ai suoi presunti legami con Jeffrey Epstein. Le dimissioni di Allan arrivano dopo altre defezioni interne e in un quadro di forte pressione politica sulla gestione delle nomine e della comunicazione dell’esecutivo. Caso Epstein e nomina di Peter Mandelson: l’origine della crisi. Al centro delle tensioni c’è la scelta di nominare Peter Mandelson ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - "Si è dimesso anche lui". Governo nel caos, lo scandalo sconvolge il paese

Il governo italiano vive ore di grande tensione dopo le dimissioni di un ministro chiave.

