Si cerca ancora Eugenio scomparso dopo l’uscita dall’ospedale | Controllate seconde case box e giardini

La scomparsa di Eugenio Gusmaroli, 68 anni, continua a preoccupare le forze dell’ordine. Dopo essere uscito dall’ospedale di Gravedona il 15 gennaio, non ha più fatto ritorno a casa. Le ricerche si concentrano su tutto il territorio, con appelli a controllare seconde case, box e giardini. La famiglia chiede ai cittadini di collaborare e fornire ogni possibile dettaglio.

Si cerca ancora Eugenio Gusmaroli, 68 anni, scomparso la sera del 15 gennaio dopo essersi allontanato dall'ospedale di Gravedona, in provincia di Como. Anche negli ultimi giorni il caso è tornato al centro dell'attenzione grazie a un nuovo servizio di Chi l'ha visto?, che ha rilanciato l'appello.

