Si aggira con un martelletto tra le auto | era in libertà vigilata

La polizia di Genova ha intensificato i controlli nel fine settimana. Gli agenti hanno fermato diverse persone, alcune con precedenti, e hanno sequestrato sostanze stupefacenti. Tra i controlli, un uomo è stato sorpreso mentre si aggirava con un martelletto tra le auto, nonostante fosse in libertà vigilata. La Polizia continua a monitorare il territorio per garantire la sicurezza dei cittadini.

Continuano i controlli della polizia sul territorio genovese, nel fine settimana ci sono state diverse denunce. Salita della ProvvidenzaNel pomeriggio di domenica gli agenti dell'Upgsp sono interventi in salita della Provvidenza, nella zona della stazione di Principe, dove era stato segnalato un.

