Domani mattina, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gli atleti italiani di short track scenderanno in pista per i quarti di finale della staffetta mista. La gara segna l’inizio ufficiale della loro avventura olimpica. Le squadre si preparano a sfidarsi, con le batterie che promettono emozioni e tensione. L’Italia punta a superare le avversarie e proseguire il cammino verso le medaglie.

Domani, martedì 10 febbraio, prenderà ufficialmente il via l’avventura dello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio della Milano Ice Skating Arena, i pattini veloci saranno grandi protagonisti e l’Italia vorrà subito rispondere presente. La staffetta mista sarà la prima specialità ad assegnare le medaglie, con l’inizio delle gare fissato alle 11:59. Due pattinatori e due pattinatrici scenderanno in pista con l’obiettivo di dare il massimo contributo possibile e consentire alla squadra di ottenere il miglior risultato. I punti di riferimento del quartetto azzurro saranno Pietro Sighel e Arianna Fontana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, la batterie e le avversarie dell’Italia nei quarti della staffetta mista

