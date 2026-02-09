Shopping con gli orsetti del cuore | la beneficenza per i bimbi dell' ospedale Civile

Il Natale 2025 al Franciacorta Designer Village si è concluso con un gesto di solidarietà. Durante lo shopping, molte persone hanno scelto di sostenere i bimbi dell’ospedale Civile, contribuendo con donazioni e donando momenti di gioia agli orsetti del cuore. Un’iniziativa che ha unito festa e beneficenza, lasciando un segno concreto nel cuore della comunità.

Non solo luci, shopping e atmosfera di festa: il Natale 2025 al Franciacorta Designer Village si è chiuso con un gesto concreto di solidarietà. Archiviato l'intenso periodo delle feste, il Village ha annunciato il successo dell'iniziativa benefica realizzata a favore dell'Organizzazione di.

