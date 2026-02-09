Shopping con gli orsetti del cuore | la beneficenza per i bimbi dell' ospedale Civile

Durante il Natale 2025, il Franciacorta Designer Village ha organizzato una giornata di shopping dedicata agli orsetti del cuore. I clienti hanno potuto acquistare prodotti solidali per sostenere i bambini dell’ospedale Civile. Un modo concreto per unire il divertimento delle feste a un gesto di solidarietà, senza troppe parole.

Non solo luci, shopping e atmosfera di festa: il Natale 2025 al Franciacorta Designer Village si è chiuso con un gesto concreto di solidarietà. Archiviato l’intenso periodo delle feste, il Village ha annunciato il successo dell’iniziativa benefica realizzata a favore dell’Organizzazione di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

