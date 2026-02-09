SHERIFF COUNTRY al via su Sky la nuova serie poliziesca con Morena Baccarin

La nuova serie poliziesca con Morena Baccarin arriva su Sky e NOW dal 10 febbraio. La show è ambientata in un paesaggio rurale e racconta le vicende di uno sceriffo che si confronta con crimini e problemi locali. La Baccarin interpreta il ruolo principale, portando sullo schermo un personaggio forte e deciso. La serie sarà disponibile sia in televisione che in streaming, dando agli appassionati un’opportunità di seguirla ovunque vogliano.

Sheriff Country, la nuova serie poliziesca con Morena Baccarin, debutterà il 10 febbraio su e in streaming su NOW. La serie, prodotta da Jerry Bruckheimer Television e CBS Studios, esplora il complesso mondo della giustizia, della famiglia e del passato, intrecciando indagini criminali con drammi personali nella cittadina di Edgewater. La prima parte, composta da nove episodi, sarà proposta con due episodi a settimana, culminando in un finale dedicato. La serie si inserisce in un panorama televisivo che vede un rinnovato interesse per il genere poliziesco, spesso declinato in forme che ne esplorano le sfumature psicologiche e sociali. La serie SHERIFF COUNTRY, prodotta da Jerry Bruckheimer Television e CBS Studios, è stata creata da Max Thieriot insieme con Joan Rater e Tony Phelan. Alla regia ci sono James Strong e Kevin Alejandro. Sheriff Country è una Serie TV con Morena Baccarin e Matt Lauria, trasmessa dal 2025 in USA. La produzione di Sheriff Country è attualmente in corso. Sono state prodotte 2 stagioni. Serie spin-off di Fire Country.

