Durante un viaggio a Taiwan, un fotografo ha scattato oltre 30 foto con il Pixel 10 Pro XL di Google. Le immagini mostrano paesaggi e momenti catturati con precisione, dimostrando le capacità della fotocamera durante le esplorazioni dell’isola.

Questo testo presenta un viaggio in taiwan orientato alla fotografia, realizzato con strumenti Google e, in particolare, con la fotocamera Pixel. si attraversano Jiufen, suggestivo borgo di montagna, e il vivace Raohe Night Market, dove atmosfere notturne e scenari naturali offrono importanti opportunità di ripresa. durante un photowalk dedicato, sono state riviste le principali tecniche della famiglia Pixel e sono state acquisite nuove conoscenze direttamente dal team di imaging di google. viaggio in taiwan con google pixel: jiufen e il mercato notturno Raohe. l’esplorazione di Jiufen permette di combinare paesaggi panoramici e dettagli quotidiani tra sentieri montani e viuzze illuminate da lanterne. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Sfondi pixel 10 pro xl oltre 30 scatti realizzati durante viaggio a taiwan con google

Approfondimenti su Pixel 10 Pro XL

Google presenta due nuovi modelli di punta, Pixel 10 Pro Fold e Pixel 10 Pro XL.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pixel 10 Pro XL

Argomenti discussi: Google migliora finalmente il Widget Riepilogo: il testo non si perde più sullo sfondo; Migliore fotocamera smartphone: guida all’acquisto (2026); Novità 2026: Google, Apple e Samsung tra widget migliorati, iPhone più autonomi e Galaxy S26 Ultra.

Svelati gli sfondi del Pixel 10: uno sguardo in anteprima al prossimo flagshipGli sfondi ufficiali del Pixel 10 sono trapelati nelle scorse ore. Il protagonista è il nuovo design Limoncello: scopriamo tutte le varianti in anteprima. Nelle scorse ore sono stati svelati ben 40 ... multiplayer.it

Google Pixel 10: è già online il set completo degli sfondi UFFICIALIAumentano le informazioni circa la prossima serie degli smartphone di casa Google: i wallpaper dei Pixel 10 possono già essere scaricati. Mystic Leaks ha condiviso su Telegram un set contenente 40 ... telefonino.net

Crea un'illustrazione tecnica infografica pulita nello stile dell'immagine originale, formato verticale 1298×1598 pixel, layout numerato educativo con diagrammi. Titolo visivo centrato in alto grande marrone su sfondo invernale orto: "IL RIFUGIO PER LOMB RIC facebook