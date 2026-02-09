Sfiorato il 6 al SuperEnalotto a Paglieta

A Paglieta un giocatore ha sfiorato il “6” al SuperEnalotto, portando a casa comunque oltre 28 mila euro. Nel concorso di venerdì 6 febbraio, è stato centrato un “5” da 28 mila euro, ma nessuno ha vinto il jackpot. La sestina vincente non è stata indovinata, lasciando aperta la possibilità di altri colpi fortunati.

Nel concorso di venerdì 6 febbraio, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 28.661,01 euro presso Kristal Bar in Contrada Piana La Barca, 5. L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma il 9 febbraio, sale a 118,5 milioni di euro.

