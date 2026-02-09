Settimana bianca in Trentino | sport e benessere sotto le stelle

La neve copre le cime del Trentino, attirando appassionati di sport e famiglie in cerca di relax. Questa settimana, molti hanno scelto di trascorrere le ferie tra le piste da sci e le passeggiate tra i boschi, approfittando delle attività pensate per tutti. In montagna, si scia, si cammina o si semplicemente si respira aria fresca, cercando di rigenerarsi lontano dal caos cittadino.

L’inverno si sdoppia in Trentino. Da una parte attira e conquista sciatori in cerca della settimana bianca perfetta, da passare in quota, su e giù per piste da urlo. Dall’altra parte rimette in sesto e coccola chi sogna una fuga sulla neve, da trascorrere a ritmo lento, tra camini accesi e panorami ovattati. A dimostrarlo, «Trentino Ski Sunrise», che invita gli sciatori a svegliarsi alle prime luci del giorno per raggiungere baite e rifugi e, dopo una ricca colazione a chilometro zero, essere i primi e praticamente gli unici a scivolare sulle piste tirate alla perfezione nella notte dai gatti delle nevi. 🔗 Leggi su Laverita.info

