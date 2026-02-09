Servizio idrico condominio perde la battaglia ' economica' contro la Sogert

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Condominio XXVII Settembre contro la decisione del Tar Campania. La sentenza, pubblicata il 29 gennaio 2026, conferma che il condominio non ha vinto la battaglia contro Sogert sul fronte economico relativo al servizio idrico. La disputa si conclude con una vittoria per l’azienda, che ha mantenuto la sua posizione nel contenzioso.

Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 29 gennaio 2026 (Sezione Quinta), ha respinto l'appello proposto dal Condominio XXVII Settembre, confermando integralmente la decisione del Tar Campania n. 49562025 relativa a una controversia in materia di accesso agli atti sul servizio idrico.

