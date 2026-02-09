Serpieri il video della protesta degli studenti dopo la caduta del controsoffitto

Gli studenti dell’Iis di via Peglion sono scappati fuori dall’edificio venerdì, quando il controsoffitto è crollato. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. La scuola è stata evacuata in fretta, e il video della protesta circola sui social. La scuola rimane chiusa mentre gli esperti verificano i danni.

Il crollo all'Iis di via Peglion è avvenuto venerdì per fortuna senza che i pannelli cadessero addosso a ragazzi, professori e collaboratori scolastici. Questa mattina gli studenti dell'Iis Serpieri di Bologna hanno deciso di scioperare dopo il crollo di un controsoffitto nella scuola.

