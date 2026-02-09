Serpieri il video della protesta degli studenti dopo la caduta del controsoffitto
Gli studenti dell’Iis di via Peglion sono scappati fuori dall’edificio venerdì, quando il controsoffitto è crollato. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. La scuola è stata evacuata in fretta, e il video della protesta circola sui social. La scuola rimane chiusa mentre gli esperti verificano i danni.
Il crollo all'Iis di via Peglion è avvenuto venerdì per fortuna senza che i pannelli cadessero addosso a ragazzi, professori e collaboratori scolastici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Controsoffitto crolla al Serpieri, studenti in sciopero per protesta
Questa mattina gli studenti dell'Iis Serpieri di Bologna hanno deciso di scioperare dopo il crollo di un controsoffitto nella scuola.
