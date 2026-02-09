Serie C vittorie interne per Arezzo e Livorno

L’Arezzo batte la Pianese 2-0 tra le mura amiche. Venturi para un rigore, e i toscani trovano i gol nel secondo tempo con Pattarello e Tavernelli. La vittoria permette all’Arezzo di salire in classifica e di mantenere il ritmo davanti al proprio pubblico.

Arezzo – Pianese 2-0 AREZZO: Venturi; Coppolaro (1' st De Col), Gilli, Chiosa, Righetti; Ionita (29' st Cortesi), Guccione, Chierico (19' st Eklu); Pattarello (37' st Varela), Ravasio (19' st Cianci), Tavernelli. A disposizione: Trombini, Galli, Casarosa, Renzi, Gigli, Arena, Perrotta, Di Chiara, Iaccarino. Allenatore: Bucchi. PIANESE: Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey; Coccia, Simeoni (37' st Ianesi), Proietto (25' st Colombo), Chesti; Sodero (37' st Martey), Tirelli (47' st Balde); Fabrizi (47' st Ongaro). A disposizione: Reali, Porciatti, Peli, Spinosa, Bigiarini, Jasharovski, Nicastro, Xhani.

