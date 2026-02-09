Serie C razzismo in campo a Gela | Fip Calabria condanna e supporta il giocatore Donati

La Fip Calabria condanna un episodio di razzismo avvenuto durante una partita di Serie C tra Gela Basket e Asc Dierre Basketball Reggio Calabria. La società ha espresso pieno supporto al giocatore Donati, protagonista dell’incidente, e ha sottolineato che non ci sono scuse possibili per comportamenti di questo tipo. La partita si è svolta domenica al PalaLivatino di Gela, dove si è verificato un episodio che ha scosso giocatori e pubblico.

La Fip Calabria ha espresso una ferma condanna per un episodio di razzismo avvenuto durante una partita di Serie C Unica tra Gela Basket e Asc Dierre Basketball Reggio Calabria, domenica scorsa al PalaLivatino di Gela. La federazione si è schierata a fianco del giocatore della Dierre Basketball, Donati, vittima degli insulti, ribadendo l'intolleranza verso ogni forma di discriminazione nello sport. Un'ombra si è allungata sul campo da basket di Serie C Unica. L'episodio, che ha scosso la comunità sportiva calabrese e non solo, si è verificato durante la sfida tra il Gela Basket e l'Asc Dierre Basketball Reggio Calabria, disputata domenica scorsa presso il PalaLivatino di Gela.

