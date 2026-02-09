Serie B 23ª giornata | il Venezia vola il Monza sorpassa e le campane soffrono

Il Venezia continua a volare in classifica, mentre il Monza approfitta delle occasioni e supera gli avversari. Le campane, invece, stanno vivendo un momento difficile e faticano a trovare la via del successo. La 23ª giornata di Serie B ha portato molte sorprese e cambiamenti nelle posizioni di classifica.

Tempo di lettura: 4 minuti La Serie B 20252026 infiamma il febbraio calcistico con una 23ª giornata ricca di colpi di scena. Mentre il Venezia tenta la fuga solitaria, le campane vivono fortune alterne: l’Avellino cade tra i rimpianti a Monza, mentre la Juve Stabia si divide la posta nel folle 3-3 interno contro il Padova. Focus Avellino: Amarezza a Monza. L’ Avellino torna dalla trasferta dell’U-Power Stadium contro il Monza con molti rimpianti. La squadra di casa è passata in vantaggio al minuto 52 grazie a una prodezza di Tommaso Biasci, che ha confermato il suo straordinario stato di forma raggiungendo quota 11 reti in campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

