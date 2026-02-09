Serie A Roma–Cagliari | dove vederla in TV e streaming 9 febbraio 2026

Questa sera alle 20:45 all’Olimpico di Roma si gioca il match tra Roma e Cagliari, ultima partita della 24ª giornata di Serie A. La squadra di casa cerca punti importanti per avvicinarsi alla zona europea, mentre i sardi vogliono continuare la loro striscia positiva. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, e i tifosi non vorranno perdersela.

La 24ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Roma e Cagliari, in programma lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Una sfida importante per entrambe le squadre, con i giallorossi a caccia di punti preziosi davanti al proprio pubblico e il Cagliari impegnato in una trasferta complicata ma cruciale per la classifica. Dove vedere Roma–Cagliari in TV. La partita Roma–Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali che detengono i diritti della Serie A: DAZN. Sky Sport Uno. Sky Sport Calcio. Sky Sport 4K. Sky Sport canale 251. Gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder.🔗 Leggi su Funweek.it

La Roma chiude la 24esima giornata di Serie A affrontando il Cagliari all'Olimpico.

