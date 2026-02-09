Serie A Roma–Cagliari | dove vederla in TV e streaming 9 febbraio 2026
Questa sera alle 20:45 all’Olimpico di Roma si gioca il match tra Roma e Cagliari, ultima partita della 24ª giornata di Serie A. La squadra di casa cerca punti importanti per avvicinarsi alla zona europea, mentre i sardi vogliono continuare la loro striscia positiva. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, e i tifosi non vorranno perdersela.
La 24ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Roma e Cagliari, in programma lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Una sfida importante per entrambe le squadre, con i giallorossi a caccia di punti preziosi davanti al proprio pubblico e il Cagliari impegnato in una trasferta complicata ma cruciale per la classifica. Dove vedere Roma–Cagliari in TV. La partita Roma–Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali che detengono i diritti della Serie A: DAZN. Sky Sport Uno. Sky Sport Calcio. Sky Sport 4K. Sky Sport canale 251. Gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder.🔗 Leggi su Funweek.it
Approfondimenti su Roma Cagliari
Roma-Cagliari: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), calendario e classifica Serie A
La Roma chiude la 24esima giornata di Serie A affrontando il Cagliari all'Olimpico.
Cagliari-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni
Ultime notizie su Roma Cagliari
Argomenti discussi: Roma Cagliari, le probabili formazioni della partita di serie A; Roma-Cagliari: probabili formazioni e statistiche; -2 alla Roma; Roma-Cagliari: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.
Serie A, Roma–Cagliari: dove vederla in TV e streaming (9 febbraio 2026)La 24ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Roma e Cagliari, in programma lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di ... funweek.it
Roma-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Roma e Cagliari è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now. tuttosport.com
2026-02-09 17.45: Fenerbahce–Genclerbirligi (Sport2) 20.45: Roma–Cagliari (Arena4) 21.00: Villarreal–Espanyol (Spíler2) 21.30: Porto–Sporting CP (Sport1) x.com
Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha commentato le parole di De Rossi sulle decisioni arbitrali - dopo il rigore assegnato al Napoli - nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.