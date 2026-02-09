Serie A nel caos annuncio clamoroso | Sciopero degli allenatori

La Serie A si prepara a un nuovo capitolo di tensione. Gli allenatori annunciano uno sciopero, protestando contro gli errori arbitrali e le decisioni che negli ultimi weekend hanno scatenato polemiche senza fine. La decisione potrebbe mettere in crisi le prossime partite e cambiare il volto del campionato. La situazione resta caldissima, e ora tutti gli occhi sono puntati sulle mosse delle squadre e delle istituzioni.

Errori e polemiche infinite, ecco quella che sarebbe una decisione incredibile Si è appena concluso l’ennesimo weekend di errori e polemiche arbitrali. Gli ultimi, ma non ultimissimi, si legano a Juve-Lazio di ieri sera col mancato rigore assegnato ai bianconeri. Bisogna dirlo perché è davvero così, tra arbitri e Var regna il caos. (AnsaFoto) – Calciomercato.it “Col Var abbiamo finalmente uniformità: sbagliano sempre e contro tutti”, la frecciata di Nando Orsi nel suo intervento in diretta a ‘Radio Radio’. A proposito sempre di Var e arbitri, l’ex portiere e allenatore ha poi tirato in ballo il Napoli: “Mi chiedo se senza Var avrebbe vinto due scudetti e se ci sarebbe stata tanta alternanza tra i Campioni d’Italia”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

