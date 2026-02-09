L’Atalanta batte 2-1 la Cremonese nel derby lombardo della ventiquattresima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini conquista tre punti importanti, dimostrando più incisività nel secondo tempo. La Cremonese prova a reagire, ma non basta. La partita si sblocca nel finale: l’Atalanta trova il gol del sorpasso e porta a casa la vittoria.

Nessun problema per l'Atalanta contro la Cremonese nel derby lombardo della ventiquattresima di Serie A. Sotto il diluvio della New Balance Arena, la formazione allenata da Palladino supera i grigiorossi per 2-1, rilanciando così la propria candidatura per le zone europee. A decidere l'incontro sono stati Krstovic e Zappacosta, entrambi in gol nel primo tempo: solo nel finale, invece, il "punto della bandiera" degli ospiti, firmato da Thorsby. Nel riscaldamento De Ketelaere, inizialmente tra i titolari, è stato costretto a dare forfait, a causa di un risentimento articolare al ginocchio destro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Serie A, l'Atalanta vince 2-1 il derby lombardo contro la Cremonese

Approfondimenti su Atalanta Cremonese

L'Atalanta batte 2-1 la Cremonese nel derby di Bergamo.

L’Atalanta batte la Cremonese 2-1 nel derby lombardo della ventiquattresima giornata di Serie A.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Atalanta Cremonese

Argomenti discussi: Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Highlights Serie A: Como-Atalanta 0-0: gli highlights Video; Le immagini di Atalanta-Juventus; Serie A, Sassuolo-Inter 0-5 e Juve-Lazio 2-2. Parma e Lecce ok. VIDEO.

Serie A, l’Atalanta vince contro la Cremonese e si avvicina all’EuropaTutto facile per la squadra di Palladino, che ipoteca il match già nel primo tempo con le reti di Krstovic e Zappacosta. In pieno recupero il gol della bandiera di Thorsby ... msn.com

Atalanta-Cremonese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 24ª giornata di campionato la Dea di Raffaele Palladino ospita alla New Balance Arena di Bergamo i neroverdi di Davide Nicola ... tuttosport.com

Italy Serie A: #Atalanta 2-1 #Cremonese x.com

FULL TIME Serie A Enilive Atalanta-Cremonese 2-1 Fischio finale a Bergamo, non basta la rete nel recupero di Thorsby #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #AtaCre #AtalantaCremonese facebook