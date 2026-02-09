Serie A 2025-2026 le squadre che hanno fatto e perso più punti dal 90° minuto in poi

La stagione di Serie A 2025-2026 è piena di colpi di scena. Molte squadre hanno perso punti negli ultimi minuti, modificando di continuo la classifica. Le partite si decidono spesso nel finale, e anche le squadre più consolidate devono fare i conti con queste variazioni di risultato. La lotta per le prime posizioni è ancora aperta, e ogni punto perso o guadagnato all’ultimo minuto può fare la differenza.

La Serie A 2025-2026 sta raccontando una storia di equilibri sottili, di partite decise negli ultimi respiri e di bilanci che possono cambiare radicalmente la prospettiva di una stagione. Un’analisi approfondita dei punti fatti e persi nel recupero, dal 90° minuto in poi, rivela un quadro sorprendente, con alcune squadre che hanno trasformato la sofferenza in opportunità e altre che hanno visto sfumare punti preziosi nel finale. La 24ª giornata di campionato ha offerto spunti significativi, con vittorie sofferte per Napoli, Parma e Lecce, e pareggi strappati all’ultimo respiro da Torino e Juventus.🔗 Leggi su Ameve.eu

Inter e Napoli sono le due squadre italiane con il maggior numero di punti negli ultimi sei anni, rispettivamente 464 e 419.

