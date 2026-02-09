Serena Stefani riconfermata con un plebiscito alla presidenza di Cia Arezzo

Serena Stefani è stata riconfermata alla guida della Cia Arezzo con un risultato schiacciante. L’imprenditrice agricola casentinese ha ottenuto un’ampia maggioranza, confermando la fiducia degli agricoltori della zona. La sua nomina arriva dopo un voto senza sorprese, che ha lasciato poche speranze a chi voleva un cambiamento alla guida dell’associazione.

Serena Stefani, imprenditrice agricola casentinese, è stata riconfermata alla guida della Confederazione italiana agricoltori Arezzo. Lo ha deciso l'assemblea provinciale riunita oggi all'A Point Park Hotel di Arezzo, al termine di una giornata di intenso confronto su tutti i temi.

