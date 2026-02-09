Sequestra la fidanzata poi atroci torture per 10 giorni | è orrore in Italia Cosa le ha fatto

Un uomo ha tenuto la sua fidanzata sequestrata per dieci giorni, sottoponendola a torture che lasciano il segno. La vicenda si è conclusa nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento di Santa Maria di Pisa e hanno liberato la donna. Ora si indaga sui motivi e sulle brutalità subite dalla vittima.

Un incubo durato dieci giorni, consumato nel silenzio di un appartamento a  Santa Maria di Pisa, è stato interrotto solo dal blitz dei carabinieri nella tarda serata del 6 febbraio. Una giovane di 25 anni è stata finalmente sottratta alla follia del fidanzato, un uomo di 34 anni, ora accusato di reati atroci:  sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L’allarme è scattato grazie alla tenacia della madre della vittima, la quale, non riuscendo più a mettersi in contatto con la figlia, ha allertato le forze dell’ordine. Quando i militari sono giunti sul posto, l’uomo si è rifiutato di collaborare, costringendo i Vigili del Fuoco a forzare l’ingresso passando da una finestra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

