Senza assicurazione e con targa smarrita | auto sequestrata e guai per quattro giovani a Como due minorenni

Quattro giovani, tra cui due minorenni, sono finiti nei guai a Como. Viaggiavano con un’auto senza assicurazione, senza i documenti di circolazione e con una targa denunciata come smarrita. La polizia ha sequestrato il veicolo e avviato le pratiche per le sanzioni.

Viaggiavano a bordo di un’auto senza assicurazione, priva dei documenti di circolazione e con una targa risultata denunciata come smarrita. A fermarli, nei giorni scorsi a Como, sono stati i baschi verdi del gruppo Como della guardia di finanza, impegnati in un servizio di controllo del territorio. A bordo del veicolo c’erano quattro giovani di nazionalità italiana, due di loro minorenni. Il controllo è scattato nell’ambito delle attività intensificate nel fine settimana appena trascorso su tutta la provincia lariana. Durante le verifiche, i militari hanno accertato che l’auto era sprovvista di libretto di circolazione e di copertura assicurativa.🔗 Leggi su Quicomo.it

Una pattuglia della Guardia di Finanza ha sequestrato a Como un’auto priva di assicurazione e con targa smarrita.

