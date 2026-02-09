Selinee molestata e picchiata da uno sconosciuto a Firenze | Credevo mi avrebbe uccisa ora ho paura di uscire

Selinee, 24 anni, ha vissuto un episodio terribile a Firenze. La giovane racconta di essere stata molestata e picchiata da uno sconosciuto mentre percorreva una strada della città. Dopo l’aggressione, si sente ancora sotto shock e teme di uscire di casa. La vicenda ha scosso la comunità locale, che chiede più sicurezza nelle zone centrali.

Selinee, giovane fiorentina di 24 anni, ha raccontato in un'intervista a Fanpage.it di essere stata palpeggiata e picchiata da uno sconosciuto in strada a Firenze. La giovane stava raggiungendo un'amica per trascorrere insieme il venerdì sera. "Ero sola contro un uomo di 40 anni, credevo mi avrebbe uccisa".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

