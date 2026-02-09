Selinee molestata e picchiata da uno sconosciuto a Firenze | Credevo mi avrebbe uccisa ora ho paura di uscire

Selinee, 24 anni, ha vissuto un episodio terribile a Firenze. La giovane racconta di essere stata molestata e picchiata da uno sconosciuto mentre percorreva una strada della città. Dopo l’aggressione, si sente ancora sotto shock e teme di uscire di casa. La vicenda ha scosso la comunità locale, che chiede più sicurezza nelle zone centrali.

Selinee, giovane fiorentina di 24 anni, ha raccontato in un'intervista a Fanpage.it di essere stata palpeggiata e picchiata da uno sconosciuto in strada a Firenze. La giovane stava raggiungendo un'amica per trascorrere insieme il venerdì sera. "Ero sola contro un uomo di 40 anni, credevo mi avrebbe uccisa".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Firenze Molestia Cassiera molestata nel bagno dell'Esselunga da uno sconosciuto Lilli Gruber spiega cosa è successo a Davos: “Incendio in uno chalet, un energumeno mi ha intimato di uscire” Lilli Gruber ha raccontato quanto accaduto a Davos, dove un incendio nello chalet ha interrotto la registrazione di Otto e Mezzo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Firenze Molestia Argomenti discussi: Palpeggiata, aggredita e picchiata. La testimonianza di Seline. Ha aggredito una turista di Singapore, minorenne, in vacanza in Italia con la famiglia. All'uscita dalla metro l'ha molestata, afferrandola e cercando di baciarla. I genitori, che erano poco più avanti, si sono resi conto dell'accaduto, mentre gli addetti della metro l facebook

