Selinee molestata e picchiata da uno sconosciuto a Firenze | Credevo mi avrebbe uccisa ora ho paura di uscire

Selinee, giovane fiorentina di 24 anni, ha raccontato in un'intervista a Fanpage.it di essere stata palpeggiata e picchiata da uno sconosciuto in strada a Firenze. La giovane stava raggiungendo un'amica per trascorrere insieme il venerdì sera. "Ero sola contro un uomo di 40 anni, credevo mi avrebbe uccisa".🔗 Leggi su Fanpage.it

