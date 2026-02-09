Selavi' con Nicola Lorusso

A Erbamil torna il teatro con lo spettacolo “Selavi’” di Nicola Lorusso. L’appuntamento è per sabato 14 febbraio alle 21, al Centro Arti Integrate di Erbamil. Nicola Lorusso firma la drammaturgia e la regia insieme a Pietro Cerchiello, portando in scena una pièce che fa parte della stagione “L’ALTRA SCENA”. L’ingresso è aperto a tutti, pronti a ridere e riflettere con questa nuova proposta teatrale.

A SPAZIOleARTI torna il teatro. coi sorrisi  Sabato 14 febbraio – h 21,00IAC Centro Arti IntegrateErbamil SELAVI’ con Nicola Lorussodrammaturgia e regia Nicola Lorusso e Pietro CerchielloNuovo appuntamento della stagione di prosa “L’ALTRA SCENA” con la direzione artistica di Vito d’Ingeo.In.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

