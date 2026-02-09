Selavi' con Nicola Lorusso
A Erbamil torna il teatro con lo spettacolo “Selavi’” di Nicola Lorusso. L’appuntamento è per sabato 14 febbraio alle 21, al Centro Arti Integrate di Erbamil. Nicola Lorusso firma la drammaturgia e la regia insieme a Pietro Cerchiello, portando in scena una pièce che fa parte della stagione “L’ALTRA SCENA”. L’ingresso è aperto a tutti, pronti a ridere e riflettere con questa nuova proposta teatrale.
A SPAZIOleARTI torna il teatro. coi sorrisi Sabato 14 febbraio – h 21,00IAC Centro Arti IntegrateErbamil SELAVI’ con Nicola Lorussodrammaturgia e regia Nicola Lorusso e Pietro CerchielloNuovo appuntamento della stagione di prosa “L’ALTRA SCENA” con la direzione artistica di Vito d’Ingeo.In.🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondimenti su Selavi` Erbamil
La Quero-Chiloiro chiude il 2025 con 3 ori al Torneo Boxe e Amicizia con Palmitesta, Helal e Lorusso
Tumori ginecologici, Lorusso (Humanitas): "Più guarigioni con immunoterapia e radiochemio"
Lorusso di Humanitas annuncia che le guarigioni da tumori ginecologici stanno aumentando, grazie all’uso di immunoterapia e radiochemioterapia.
Ultime notizie su Selavi` Erbamil
Schianto sulla Tiburtina, l’ultimo saluto a Nicola LorussoAVEZZANO Cattedrale di Avezzano gremita per l'ultimo saluto a Nicola Lorusso, il 64enne morto nell'incidente stradale di venerdì a Cappelle dei Marsi, lungo la Tiburtina Valeria. Il feretro, accolto ... ilmessaggero.it
Mio padre NICOLA LORUSSO l'ultimo a sin seduto.....qui in ALBANIA .....prigioniero STALAG XVIII facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.