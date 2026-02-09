Sei stazioni forse nei prossimi tre anni a Torino | il grande cantiere sotterraneo per rivoluzionare la città

Torino si prepara a cambiare volto nei prossimi tre anni con un maxi cantiere sotterraneo. L’obiettivo è migliorare i collegamenti in città, con un treno che passerà ogni 15 minuti per l’aeroporto e uno ogni mezz’ora per i quartieri e i Comuni vicini. I lavori sono già partiti e promettono di rendere più semplice e rapido muoversi in città. La città si aspetta un grosso cambiamento nei prossimi anni, con stazioni nuove o rinnovate che trasformeranno il modo di viaggiare di tanti cittadini.

Un treno ogni 15 minuti per l'aeroporto, uno ogni mezz'ora verso i quartieri e i Comuni della cintura. Sei nuove stazioni, linee potenziate, tecnologie aggiornate, un sistema che separa i flussi dell'alta velocità da quelli regionali e i treni metropolitani dalle merci. È la promessa di una. Linee potenziate e collegamenti più rapidi promettono di trasformare la mobilità metropolitana da nord a sud, passando da ovest. Il Passante, insieme alla nuova SFM5 e agli interventi finanziati dal P. I rendering delle stazioni Metro2 di Torino. Ecco come saranno le stazioni della metro 2 di Torino: svelati i rendering del progetto vincitore. Al via le gare per le opere civili: primi scavi nel 2027, il servizio nel 2033.

