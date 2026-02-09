Seguro sarà presidente del Portogallo ma l’estrema destra non può lamentarsi | dove si arriverà?

António José Seguro sarà il prossimo presidente del Portogallo. È arrivato il momento di cambiare, perché l’estrema destra non può lamentarsi di come sono andate le cose. Seguro, sostenuto dalla sinistra, ha superato gli avversari e prenderà il testimone da Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Ora bisogna aspettare per vedere come si muoverà nel nuovo ruolo.

di Giovanni Muraca António José Seguro, candidato sostenuto dalla sinistra in Portogallo, prenderà il testimone di Presidente della Repubblica da Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Una presidenza, quella di Seguro, che sposta l'ago della bilancia a sinistra dopo quasi vent'anni. Ma pur avendo vinto con oltre il 66% e soprattutto nei grandi centri, anche Chega!, partito di estrema destra, non può lamentarsi. André Ventura, leader del nuovo partito di stampo nazionalista nostalgico di Salazar, ha portato casa un risultato che supera il 30%. Ventura si era già candidato alla presidenza nel 2021 portando a casa un risultato un 12%, risultato che quest'anno si è quasi triplicato.

