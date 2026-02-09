Seattle Seahawks vincono il Super Bowl battuti i New England Patriots
Questa notte a Santa Clara, i Seattle Seahawks hanno conquistato il loro secondo titolo del Super Bowl, battendo i New England Patriots 29-13. La partita è stata combattuta, con i Seahawks che hanno preso il comando fin dall’inizio e hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine. I tifosi sono esplosi di gioia, mentre i Patriots hanno cercato di reagire, ma non sono riusciti a recuperare il risultato. È stata una vittoria netta e meritata per la squadra di Seattle.
(Adnkronos) – I Seattle Seahawks vincono il Super Bowl, la finale del campionato NFL. Nella sfida giocata a Santa Clara, i Seahawks battono i New England Patriots per 29-13 e conquistano il secondo titolo della propria storia. Seattle domina il match grazie alla difesa, che non concede punti nei primi 3 quarti di gioco. I Seahawks si portano sul 12-0 grazie a 4 field goal del kicker Jason Myers. Nel quarto periodo allungano sul 19-0 con il touchdown che il quarterback Sam Arnold lancia a AJ Barner. I Patriots rompono il ghiaccio con il touchdown di Mack Hollins (19-7) ma il sipario cala quando la difesa dei Seahawks va a segno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
