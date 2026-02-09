Seattle capitale d' America! I Seahawks stravincono il Super Bowl New England spazzata via

A Santa Clara, i Seahawks hanno dominato il Super Bowl davanti a oltre 70.800 persone. La squadra di coach Macdonald ha battuto facilmente i New England Patriots con un risultato di 29-13. Tra gli spettatori c’erano anche Roger Federer e Lewis Hamilton, testimoni di una vittoria chiara e senza appello.

La chiamano Dark Side, perché mette paura. La difesa dei Seahawks mostra il profilo cattivo, domina il Super Bowl 60, quello di Santa Clara, e regala a Seattle il secondo trionfo di franchigia. Al Levi's Stadium, di fronte a 70.823 spettatori, New England viene spazzata via 29-13, i Patriots segnano i loro primi punti solo nell'ultimo quarto. Seattle stavolta non si fa rimontare dalla squadra di Boston come le era accaduto nel Super Bowl del 2015. No, perché la difesa Seahawks, la migliore dell'intera Nfl per punti concessi, fa i suoi comodi, quel che vuole, proprio come la Legion Of Boom, l'indimenticata difesa decisiva nel 2014 per regalare il primo Lombardi Trophy a Seattle.

