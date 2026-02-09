Seahawks trionfano al Super Bowl LX | 29-13 ai Patriots Darnold e Walker III protagonisti di una vittoria netta

Da ameve.eu 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl LX battendo i Boston Patriots con un risultato chiaro, 29 a 13. La squadra di Darnold e Walker III ha dominato la partita, portando a casa il titolo con una prestazione solida. I tifosi sono esplosi di gioia allo stadio di Santa Clara, mentre i Patriots si sono dovuti rassegnare alla sconfitta.

Santa Clara, 9 febbraio 2026 – I Seattle Seahawks hanno conquistato il Super Bowl LX, sconfiggendo i Boston Patriots con un netto punteggio di 29 a 13. La partita, disputata oggi in California, segna un trionfo per Seattle e un passo indietro per New England, che nonostante un percorso di ricostruzione promettente, non è riuscita a sollevare il trofeo Vince Lombardi. La vittoria dei Seahawks non è solo una celebrazione sportiva, ma un segnale di cambiamento nel panorama del football americano. L’incontro, tenutosi nello stadio di Santa Clara, ha visto i Seahawks dominare sin dalle prime battute, imponendo il proprio ritmo e soffocando le offensive dei Patriots.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Super Bowl LX

Super Bowl LX: sarà Seahawks-Patriots, rivincita storica a Santa Clara

Il Super Bowl LX si avvicina, con una finale che vede affrontarsi Seahawks e Patriots a Santa Clara.

I Seattle Seahawks schiantano i New England Patriots e vincono il LX Super Bowl

I Seattle Seahawks hanno vinto il LX Super Bowl battendo i New England Patriots con un punteggio netto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Super Bowl LX

Argomenti discussi: Trionfano i Seahawks al Super Bowl. Trump attacca lo show di Bad Bunny: Terribile; I Seahawks si prendono la rivincita dopo la sconfitta del 2015 e trionfano al Super Bowl LX; Super Bowl, i Seahawks stracciano i Patriots. Trionfo per Bad Bunny, ma Trump sui social: Show tra i peggiori di sempre; Super Bowl 2026, trionfano i Seahawks: scoppia la festa a Seattle.

seahawks trionfano al superSuper Bowl 2026, trionfano i Seahawks: scoppia la festa a SeattleSuper Bowl 2026, trionfano i Seahawks: scoppia la festa a Seattle ... msn.com

seahawks trionfano al superSuper Bowl, i Seahawks stracciano i Patriots. Trionfo per Bad Bunny, ma Trump sui social: «Show tra i peggiori di sempre»Half time all'insegna dell'unità delle Americhe, sul palco anche Lady Gaga e Ricky Martin. Ma sulle tv filo-Trump va in onda uno show alternativo, con Kid Rock e Brantley Gilbert ... corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.