Seahawks trionfano al Super Bowl LX | 29-13 ai Patriots Darnold e Walker III protagonisti di una vittoria netta

I Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl LX battendo i Boston Patriots con un risultato chiaro, 29 a 13. La squadra di Darnold e Walker III ha dominato la partita, portando a casa il titolo con una prestazione solida. I tifosi sono esplosi di gioia allo stadio di Santa Clara, mentre i Patriots si sono dovuti rassegnare alla sconfitta.

Santa Clara, 9 febbraio 2026 – I Seattle Seahawks hanno conquistato il Super Bowl LX, sconfiggendo i Boston Patriots con un netto punteggio di 29 a 13. La partita, disputata oggi in California, segna un trionfo per Seattle e un passo indietro per New England, che nonostante un percorso di ricostruzione promettente, non è riuscita a sollevare il trofeo Vince Lombardi. La vittoria dei Seahawks non è solo una celebrazione sportiva, ma un segnale di cambiamento nel panorama del football americano. L’incontro, tenutosi nello stadio di Santa Clara, ha visto i Seahawks dominare sin dalle prime battute, imponendo il proprio ritmo e soffocando le offensive dei Patriots.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Super Bowl LX Super Bowl LX: sarà Seahawks-Patriots, rivincita storica a Santa Clara Il Super Bowl LX si avvicina, con una finale che vede affrontarsi Seahawks e Patriots a Santa Clara. I Seattle Seahawks schiantano i New England Patriots e vincono il LX Super Bowl I Seattle Seahawks hanno vinto il LX Super Bowl battendo i New England Patriots con un punteggio netto. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Super Bowl LX Argomenti discussi: Trionfano i Seahawks al Super Bowl. Trump attacca lo show di Bad Bunny: Terribile; I Seahawks si prendono la rivincita dopo la sconfitta del 2015 e trionfano al Super Bowl LX; Super Bowl, i Seahawks stracciano i Patriots. Trionfo per Bad Bunny, ma Trump sui social: Show tra i peggiori di sempre; Super Bowl 2026, trionfano i Seahawks: scoppia la festa a Seattle. Super Bowl 2026, trionfano i Seahawks: scoppia la festa a SeattleSuper Bowl 2026, trionfano i Seahawks: scoppia la festa a Seattle ... msn.com Super Bowl, i Seahawks stracciano i Patriots. Trionfo per Bad Bunny, ma Trump sui social: «Show tra i peggiori di sempre»Half time all'insegna dell'unità delle Americhe, sul palco anche Lady Gaga e Ricky Martin. Ma sulle tv filo-Trump va in onda uno show alternativo, con Kid Rock e Brantley Gilbert ... corriere.it I Seattle Seahawks vincono il Super Bowl. Come sempre tra sport, spettacolo e parecchie polemiche. E così, tra l’ira del pelide Trump per il grande show del portoricano Bud Bunny (uno schiaffo all’America a detta del Presidente) ci concentriamo su una partit facebook Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.