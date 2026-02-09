Scuola umbra Regione e Ufficio scolastico aprono il confronto | Priorità | stabilità organizzativa

La Regione Umbria e l’Ufficio scolastico regionale hanno deciso di aprire un confronto sulla scuola locale. Dopo il commissariamento, le due istituzioni vogliono mettere sul tavolo le idee per garantire più stabilità e un futuro più chiaro alle scuole umbre. Ora si cercano soluzioni concrete e immediatamente applicabili.

Terminato il commissariamento, Regione Umbria e Ufficio scolastico regionale avviano il confronto sul futuro della scuola umbra. L’incontro si è svolto in un clima cordiale e collaborativo tra l’assessore all’Istruzione della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, e il direttore dell’Ufficio scolastico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Le iscrizioni per le prime classi dell'anno scolastico 2026-2027 si apriranno dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026.

Il Municipio 8 invita i genitori a iscrivere i bambini alla nuova scuola di Cascina Merlata, al fine di sollecitare l'Ufficio scolastico sulla sua apertura.

Argomenti discussi: Progetto SySTEAM: 2 febbraio 2026 incontro con le scuole al Palazzo Broletto - Convegni, seminari, eventi fse; Governo del territorio, anche la Rete professioni tecniche chiede riattivazione tavolo a Villa Umbra; Lotta al bullismo in Umbria, la presidente Proietti: Un lavoro stabile con famiglie e servizi per interventi tempestivi; Dimensionamento scolastico, il caso in Regione: Un pasticcio su Città di Castello.

Oggi abbiamo ribadito che l’umbria non si piega al governo e difende la scuola umbra. Mentre la destra ha voltato le spalle alla nostra regione per difendere il governo. #DimensionamentoScolastico facebook